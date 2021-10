Ecco chi è Fabio Frizzi – età – carriera e vita privata del fratello di Fabrizio Frizzi

Fabio Frizzi è il fratello di Fabrizio Frizzi, il noto ed amatissimo conduttore scomparso prematuramente nel 2018 lasciando tutti senza parole. I due erano molto legati.

Come il fratello anche Fabio è molto noto, non in televisione ma nel mondo della musica. Anche lui è sempre stato molto riservato, ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori nonostante la sua visibilità.

Fabio Frizzi è nato a Bologna il 2 luglio 1951 ed è un noto compositore e musicista. Iniziò a studiare chitarra quando aveva 14 anni, poco tempo dopo ha formato un gruppo rock facendo diventare la sua passione un vero e proprio lavoro che negli anni lo ha reso famoso. Ha composto la colonna sonora del film Fanzozzi nel 1975, l’anno dopo ha creato un trio con Vince Tempera e Franco Bixio, insieme hanno composto le musiche di molti film, tra questi: “Il secondo tragico Fantozzi” e ” di Febbre da cavallo – La mandrakata”.

Qualche anno dopo si è specializzato anche nel genere horror conquistando molti successi con I quattro dell’apocalisse, …E tu vivrai nel terrore! L’aldilà, Paura nella città dei morti viventi e Zombi 2. Nel 1970 il fratello di Fabrizio Frizzi ha cercato di farsi spazio anche come attore recitando nei film Amore Formula 2 e Lacrime d’amore. Capì presto che la carriera di attore non gli piaceva abbastanza, tornò infatti a dedicarsi solo alla musica.

Quentin Tarantino inserì uno dei suoi brani Sette note in nero nella colonna sonora del film Kill Bill: Volume 1. Fabio Frizzi nel 2012 realizzò un progetto musicale che gli fece conquistare altro successo. Un’orchestra rock formata da 8 elementi e chiamata “F2F – Frizzi to Fulci”. Questa riproponeva tutti i brani usati come colonne sonore nei film di Lucio Fulci.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il noto musicista e compositore è sposato con Francesca Ferrari, dal loro amore è nata la figlia Caterina. Fabio Frizzi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 25 ottobre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui