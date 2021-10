Ecco chi è Sara Barbieri, la nuova fiamma di Fabrizio Corona: i due si sono scambiati un bacio su Instagram

Fabrizio Corona pare che abbia ritrovato finalmente la pace, almeno in amore. Poche ore fa, infatti, una giovane ragazza è comparsa tra le sue Instagram Stories mentre si scambiava un bacio appassionante sotto le note di L’amore cos’è di Franco Battiato. Si tratta della modella Sara Barbieri.

Si sa poco della vita della giovane modella mora dallo sguardo magnetico, ma sappiamo che ha lavorato in diverse campagne di moda, tra cui Brosway, Colmar e Dolce & Gabbana come si nota dagli scatti sensuali sul suo profilo Instagram.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sara Barbieri è stata legata sentimentalmente al rapper sardo Salmo, con il quale ha trascorso il lockdown. Stando alle ultime indiscrezioni del blogger Amedeo Venza, la modella si trovava in compagnia del modello ed ex naufrago Akash Kumar una settimana fa. Ora pare che sia tra le braccia di Fabrizio Corona e se la storia dovesse andare a gonfie vele, non rimane che scopriere qualche dettaglio più approfondito su di lei.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui