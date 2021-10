Carlo Verdone e quell’incredibile proposta: “Mi avevano mostrato sondaggi spaventosi”

Chissà quanti cittadini romani hanno sognato di vedere Carlo Verdone sindaco della Capitale. Eppure una volta il celebre attore ha ricevuto proprio questa proposta, come ha raccontato lui stesso alla Festa del Cinema di Roma.

Verdone, durante la presentazione della sua prima serie TV “Vita da Carlo”, ha parlato proprio di quando gli chiesero di fare il sindaco di Roma. “La notizia che mi hanno proposto di fare il sindaco è vera. Qualche anno fa, mi avevano chiesto se volevo candidarmi, e mi avevano anche mostrato dei sondaggi con risultati spaventosi: si avvicinavano al 70%“, racconta l’attore di “Un sacco bello” e “Borotalco”.

Ma Carlo Verdone non se l’è proprio sentita di dire sì a quella proposta. “Impiegai 30 minuti a dire di no. Nella vita si può fare bene un lavoro solo, io so fare questo”, ha aggiunto l’attore capitolino, che ha poi sottolineato come siano necessarie “passione e preparazione” per svolgere nel migliore dei modi il ruolo di primo cittadino, ancora di più se si tratta di una città come Roma.

E per quanto riguarda il nuovo sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri? “Non lo conosco, staremo a vedere – dice Verdone – Credo che la cosa principale per un sindaco sia quella di circondarsi di una squadra molto forte, rapida, determinata e onesta. Spero abbatta tutte le barriere burocratiche di questa città perché questa Roma è fregata dalla burocrazia”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui