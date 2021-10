GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 12: “La noia incombe”

Amici, ditemi che anche a voi i momenti dedicati alla Cipriani non fanno ridere ma mettono tristezza, vi prego. Ma vi rendete conto che non ha 15 anni, 18 anni o 20 anni, ne ha 37!!! Ma si può a quell’età fare delle scene del genere? Quando le hanno detto che il fidanzato doveva uscire ha iniziato a piangere e a gridare “no ti prego non te ne andare” manco fosse pronto per il patibolo “no non ce la faccio esco anch’io ” ma lo volesse il Signore amore mio! Invece no, sta ancora in casa e ora ci sta pure il suo ammmmore ? pazzesco come questo momento nonostante diverta solo Signorini, ce lo propinino tutte le puntate e addirittura ieri sera gli si siano dedicati 30 minuti di trasmissione…

Meno male a risollevarsi il morale ci ha pensato Concetto, il fratello di Giucas che ora ha un volto

La coppia Miriana e Nicola è scoppiata prima di nascere. Se lui aveva un minimo di possibilità, ieri sua mamma gliel’ha levata.

Patrizia Mirigliani è contraria alla storia tra il figlio e la Trevisan, e in un post mostrato ieri in puntata dice proprio a Nicola di non farsi prendere in giro. In più il suo staff, ha paragonato Miriana ad Amelia la strega che ammalia. Questi parenti che si mettono in mezzo, e la Mirigliani non è l’unica, non li capisco, alla fina non fanno altro che danneggiare le persone a cui vogliono bene. Miriana sicuramente ci ha un po’ giocato e ha fatto la gatta morta, però un uomo come Nicola non lo vorrei al mio fianco manco se fossimo gli ultimi esseri umani sulla terra. Buono, carino, tenero quanto volete, ma le pa**e le ha lasciate a casa. Ha 30anni, non 15, che difenda la sua donna, che parli chiaro, che si esprima..

Soleil è indubbiamente il personaggio più forte della casa , ma spesso si scambia il carattere con la maleducazione, non è che si è veri solo se si offende. Pessima ad esultare,quando Raffaella ha perso al televoto, per carità le stava antipatica e non mi aspettavo baci e abbracci, ma manco esultare davanti… comunque dopo un mese ve lo devo dire, questa edizione è soporifera, forse paga dazio anche per colpa dell’amore che avevamo per la precedente, ma secondo me non riesce proprio a decollare. Ci sono poche dinamiche, e quelle poche che si creano Signorini le spegne manco fosse Grisù. Unico momento interessante quello delle nomination dove finalmente si scannano, ma facendole all’ una di notte non hanno il tempo di parlarne, sono di fretta e devono chiudere. Al televoto fino a lunedì, che non è eliminatorio ci sono Soleil, Ainett e Carmen. Sicuramente la preferita sarà Soleil e ci sta perché movimenta la calma piatta che si respira in quella casa.

Ah quasi dimenticavo, meno male hanno fatto una sorpresa a Manuel, perché se non ne fanno una a puntata non dormono sonni tranquilli, gli autori

Va beh, per oggi Vi saluto. Baci velenosi a tutti

