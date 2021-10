Zaide, in onda su Rai 5

Zaide è l’opera di Mozart che andrà in onda nel martedì mattina di Rai 5. Viene proposta una versione diretta da Daniele Gatti, andata in scena nel 2020 presso il Teatro dell’opera di Roma. La voce narrante è quella di Remo Girone.

Per la trama, parliamo della struggente storia d’amore che lega Zaide, la giovane fanciulla preferita del sultano, e Gomatz, schiavo cristiano. I due che si amano alla follia sperano sperano poter scappare, aiutato anche dal ministro Allazim, il quale spera di poter andar via anche lui dal regno. Tuttavia i tre vengono colti in flagrante, e Zaide, chiede la grazia al sultano Soliman di risparmiare la vita di Gomatz. Purtroppo la storia si conclude così, perché si tratta di una delle opere incompiute di Mozart.

Nel cast vedremo Chen Reiss nel ruolo di Zaide. Paul Nilo è Soliman, Gomatz è Gian Francisco Gatell. Markus Werba e Davide Giangregorio sono rispettivamente Allazim e Osmin.

