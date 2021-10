Frank Matano è fidanzato? Cosa sappiamo del suo stato sentimentale

Ecco cosa sappiamo della vita sentimentale di Frank Matano, uno dei comici più in vista del piccolo schermo

Nato a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) il 14 settembre 1989, Frank Matano è uno dei comici più in vista della tv italiana. Prima di farsi conoscere al grande pubblico, era uno youtuber che si cimentava in scherzi telefonici e video amatoriali che hanno raggiunto milioni di visualizzazioni. Inoltre, è stato tra i protagonisti più acclamati di Lol-Chi ride è fuori, programma di Amazon Prime che ha raggiunto un notevole successo l’anno scorso.

Pochi sanno però che è felicemente fidanzato con Ylenia Azzurrini, una ragazza originaria di Caserta che è spesso immortalata in vari scatti di Frank. La ragazza inoltre è un’attrice che ha recitato con diversi personaggi dello spettacolo, tra cui i The Jackal. E’ laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Federico II, poiché ha una forte passione per la scrittura e proprio grazie a questa forte vocazione, l’ha portata a sperimentare diversi linguaggi nella regia e sceneggiatura.

Frank e Ylenia sono usciti allo scoperto proprio l’anno scorso con uno scatto su Instagram, nel quale è scritto: “Diciamo che il 2020 lo ricorderò anche per cose belle. Buon natale”. Insomma, una bella storia d’amore nata anche per una passione comune: quella per lo spettacolo.

Questo è uno dei loro scatti più recenti: quello dietro le quinte di Honolulu, programma comico di Italia 1, in cui Franck è stato ospite.

