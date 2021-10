Chi è Maria Sofia Pia Federico de Il Collegio 6? Età, lite Oppini e vita privata

Ecco chi è Maria Sofia Pia Federico, protagonista de Il Collegio 6: età, vita privata e lite con Francesco Oppini

Maria Sofia Pia Federico è una delle allieve de Il Collegio 6, docu-reality in onda su Rai 2 il martedì in prima serata. Originaria di Valmontone (Roma), ha 16 anni e ha già le idee molto chiare: infatti vorrebbe “cambiare il mondo” come si può notare sui social diffonde i proprio monolighi su varie tematiche sociali.

Maria Sofia ha deciso di partecipare al programma per far conoscere le proprie idee e il padre pensa che tale esperienza possa farle imparare ad accettare le opionioni altrui anche se diverse. Non a caso è stata protagonista di un’accesa lite social con Francesco Oppini, accusato di averla offesa. L’ex gieffino infatti ha commentato le dichiarazioni della ragazza così: “Quando vedo queste cose, a volte, mi passa la voglia di avere figli”.

La giovane 16 enne non si è persa d’animo e ha ribattuto per le rime al cronista Oppini così: “Un personaggio pubblico di quel livello, conosciuto da tutta Italia e seguito da un gran numero di persone, ha ben pensato di scrivere che “vedendo queste cose, a volte, mi passa la voglia di avere figli” in riferimento alla mia backstory”.

Maria Pia ha oi aggiunto: “Caro Francesco Oppini, se ho intenzione di cambiare il mondo (che è l’argomento principale con cui ho presentato la mia persona nel video che ti ha disturbato tanto) è anche per insegnare alle persone come te il giusto modo di relazionarsi agli altri impedendo che nessuno si senta più giustificato per ogni proprio errore dalla logica del branco”. Infine, la ragazza ha chiosato il post sperando che l’ex gieffino diventi più educato per dare il buon esempio anche ai giovani e per limitare incitazioni al bullismo nelle scuole.

A quel punto, Francesco Oppini dispiaciuto per il suo commento troppo affrettato e duro, si è scusato con la giovane così: “Mi scuso con lei e famiglia qualora si fossero sentiti offesi poiché non era mia intenzione giudicare i valori della ragazza in questione e mai mi sarei permesso di farlo”.

Insomma, i due sono giunti un chiarimento e quindi ormai è pace fatta.

