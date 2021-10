Il mondo della luna, in onda su Rai 5

Il mondo della luna è l’opera giocosa di Carlo Goldoni che andrà in onda nel venerdì di RAI 5. Si tratta della versione messa in scena in occasione del Festival fantascientifico di Benevento. Le musiche sono di Haydn, l’allestimento è per la regia di Ugo Gregoretti. Dirige l’orchestra il maestro Bruno Nicolai.

La trama ha per protagonista il furbo nonché truffaldino astrologo, Ecclitico. Quesyiltumi decide di mettere in piedi una farsa, usando dei finti abitanti della Luna per riuscire a farsi dare in moglie una delle figlie di Buonafede. Con lo stesso tranello vuole fare poi sposare l’altra figlia con il suo amico Ernesto

Sul palco vedremo Carmen Lavani, Ugo Benelli, Benedetta Pecchioli. Le coreografie sono di Lydia Biondi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui