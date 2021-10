Chi è Hilaria Baldwin, la moglie di Alec Baldwin: ha 37 anni e insegna yoga

La tragedia avvenuta sul set di “Rust” ha lasciato sgomenti i fan di Alec Baldwin. Come noto, il celebre attore non sapeva che la pistola ricevuta dall’assistente alla regia David Halls – che ha ammesso di non aver controllato tutte le pallottole – non era scarica: un colpo fatale, che ha spezzato per sempre l’esistenza della giovane cineoperatrice Halyna Hutchins.

In difesa dell’attore – che potrebbe comunque essere incriminato per omicidio – è intervenuta sua figlia Ireland Baldwin, 26 anni, che ha pubblicato alcune Storie su Instagram per attaccare Candace Owens, dopo che la conduttrice e attivista politica conservatrice ha definito l’incidente “giustizia poetica”.

Ma anche la moglie di Alec Baldwin, Hilaria, si è fatta viva sui social, pubblicando un messaggio dove spiega di essere ancora sotto shock e invita a pregare per la famiglia della vittima di questa tragedia.

“Il mio cuore è con Halyna. Suo marito. Suo figlio. La loro famiglia e i loro cari. E il mio Alec – scrive Hilaria Baldwin – Si dice: ‘Non ci sono parole’ perché è impossibile esprimere lo shock e il dolore di un incidente così tragico”.

Nata nel 1984 a Boston, Hilaria Baldwin è insegnante di yoga e ha scritto anche un libro, intitolato “The Living Clearly Method”, dove spiega come riuscire a raggiungere il benessere fisico e mentale.

Ha incontrato Alec Baldwin nel 2011 ed è subito scoccata la scintilla, nonostante i 26 anni di differenza tra i due. La coppia è convolata a nozze nel 2013 a New York. Dalla loro unione sono nati cinque figli: Carmen Gabriel, Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles, Romeo Alejandro Davis e Eduardo Pau Lucas.

