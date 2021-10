L’Eredità 29 ottobre 2021, Paola alla prima da campionessa indovina la parola alla Ghigliottina

Nuova campionessa a L’Eredità anche stasera 29 ottobre 2021.

Come detto dal padrone di casa Flavio Insinna, Paola è entrata nella “famiglia delle campionesse de L’Eredità”.

E giunta alla ghigliottina, s’è trovata a concorrere per 13.125 euro (è riuscita a passare indenne una sola volta attraverso il dimezzamento).

Queste le parole scelte dagli autori per indovinare la parola misteriosa:

Eliminare

Catena

Fegato

Sabato

Abbiate

La parola scelta da Paola dopo il classico minuto concessole è stata: Grasso.

E Paola è così riuscita a portare a casa il montepremi di serata.

Perché Grasso era la parola scelta anche dagli autori del programma.

“Eliminare il grasso dalla propria alimentazione fa bene”, per usare le parole della campionessa.

Il grasso è fondamentale affinché una catena (per esempio nella bici) possa non incepparsi.

Il fegato grasso è un problema che consiste nell’accumulo eccessivo di grasso all’interno delle cellule del fegato.

Sabato grasso, è in concomitanza con il carnevale (è l’ultimo sabato di carnevale).

Abbiategrasso, infine, è un comune da circa 30.000 anime in provincia di Milano.

