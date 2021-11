Cotto e Mangiato ricetta del 1 novembre 2021: gnocchi radicchio e stracchino

Ecco come si apre il nuovo mese gastronomico. Nella rubrica di Cotto e Mangiato, vediamo come si preparano gli gnocchi radicchio e stracchino.

La ricetta

Per la ricetta avremo bisogno di:

1 radicchio

Mezza cipolla

Vino bianco

Noci

500 grammi di gnocchi

150 grammi di stracchino

Procedimento

Soffriggi olio e cipolla poi aggiungi il radicchio. Fai rosolare e sfuma con vino bianco. Dopo che il vino è sfumato spegni e mixa tutto per ottenere una crema. Riversa nella padella il composto e aggiungi delle noci tritate. Lessa gli gnocchi, scola non appena salgono a galla e metti in padella, fai saltare aggiungendo lo stracchino e del formaggio grattugiato a piacere.

