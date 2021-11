GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 14: “Bye Bi**h!”

Ora voglio la lista dei nomi, di chi ha salvato la Cipriani! Voglio venire da uno per uno a sapere perché lo avete fatto! Vi fa ridere davvero? La trovate divertente? Spiegatemi, perché a me francamente quello che fa sembra sempre un deja vù. Da 10 anni sempre le stesse sceneggiate, sempre a far finta di non saper parlare correttamente e sempre a ridicolizzarsi pensando di essere simpatica. Pessima lei e Signorini, nei confronti di Giucas Casella, che dalla Cipriani è costretto, per il sollazzo del conduttore, a subire di Tutto . Ieri gli ha colorato di arancione, i capelli con uno spray, lo ha fatto cadere per fortuna su un pouf, e gli si è lanciata addosso. Voglio ricordare che all’ isola pensando di essere divertente ha rotto una costola proprio a Giucas e ha spiattellato al suolo il mago Otelma spaccandogli la testa. Cosa aspettiamo quest’ anno? Che gli rompa una gamba? Non so quale osso rotto fa divertire di più il conduttore?

Passando al confronto tra Raffaella e Soleil, io non salvo nessuna delle due. Raffaella esagerata a denunciare la Sorge per averle detto bay bi**h , Soleil come sempre urticante e provocatoria. È vero che quel termine viene usato, in modo scherzoso, ma se lo dici ad una persona con cui hai confidenza, se invece lo dici a chi non sopporti, beh, il discorso cambia. Io sono molto arrabbiata con la Fico, perché grazie a lei soprattutto, Soleil è così amata fuori, e mi è toccato spesso difenderla anche a me! Questa non posso perdonargliela.

Dopo un mese e mezzo finalmente è stato detto a Manuel che con Lulù non si sta comportando bene. Io credo che se non avesse alle spalle la terribile disgrazia che lo ha colpito, la gente se lo sarebbe già mangiato. Lui sta usando Lulù come passatempo, sapendo che lei non è molto stabile e che è presissima. Tra l’altro nel momento in cui si stufa la tratta malissimo. Per me bocciato, ma tanto non verrà mai nominato da nessuno, quindi ce lo sorbiremo fino alla fine. Il triangolo Soleil, Sophie e Gianmaria direi che ha stancato, solo gli autori pensano possa essere un blocco interessante, ma del resto parliamo di gente, che ha fatto un blocco sulla tinta sbagliata della Cipriani e sul finto accoppiamento della cagnolina di Giucas, non possiamo pretendere molto. Sophie più che Gianmaria, ora che hanno la conferma della forza di Soleil fuori, vuole la sua amicizia. Tanto che ieri sera ha praticamente mollato Antinolfi, per dare ragione a Soleil, che tra l’altro non ha avuto parole dolci neanche per lei.

Dalla nomination è uscita Ainett, e sinceramente un po’ mi dispiace perché era partita come un personaggio forte, e invece dopo la storia del razzismo si è spenta, diventando quasi invisibile. Ora invece in nomination ci sono Francesca, Gianmaria e Carmen, e io spero il preferito possa essere Gianmaria per far esplodere il fegato di Soleil e di Alex, che con lui sono stati pessimi. Gianmaria ha nominato Soleil, giustamente dopo che è un mese e mezzo che lo massacra, e lei si è offesa a morte. Belli gli ha fatto una nomination, penso preparata in bagno per tre giorni per dargli il giusto effetto, Gianmaria gli ha dato dell’ attore, e lui si è offeso.

Fatto sta che i 3 delle cene con Ciccio Pasticcio (Soleil, Sophie e Alex) venerdì notte sono andati avanti fino alle 4 a spu*****re anche pesantemente Gianmaria, diventando un trio di amici fino a quando, prima della puntata non potevano vedersi.. ah, i super poteri di Ciccio Pasticcio

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

