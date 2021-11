GF Vip 6, Volpe gela Alex Belli: “Predichi bene e razzoli male”, il consiglio di Sonia

Alex Belli e Gianmaria Antinolfi hanno avuto un’accesa lite ieri sera al Gf Vip: Adriana e Sonia dicono la loro

Ieri, nella serata di Halloween al GF Vip 6, Alex Belli e Gianmaria Antinolfi hanno avuto una discussione, in particolare l’attore ha criticato il comportamento del suo compagno d’avventura di essere “fake”, ovvero finto. Oggi, nella puntata del reality di Canale 5, i due hanno avuto un faccia a faccia per confrontarsi e dirsi ciò che pensano l’uno dell’altro.

“Non mi è piaciuto nulla di quello che mi hai detto ieri” ha esordito così Gianmaria riguardo le dichiarazioni di Alex. L’attore però ha spiegato che quelle parole le ha detto per un consiglio, poiché non ritiene Antinolfi come una persona autentica e che indossasse delle maschere per proteggersi. A quel punto, è intevenuta Sophie Codegoni, interpelata da Signorini, che ha dichiarato: “Penso che ci sia molta insicurezza in Gianmaria”. Il conduttore Alfonso Signorini ha poi chiesto ad Antinolfi per quale motivo dichiara di essere “un’imprenditore” quando in realtà è un rappresentatante. “Io in realtà sono un dirigente” ha risposto Gianmaria.

Infine, sono intervenute le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sulla questione Alex. “Anche tu predichi bene ma razzoli male. Tu con il bacio cinematografico con Soleil e Sophie. Comunque tu hai cercato di affossare Gianmaria e ora anche Aldo…” ha dichiarato Volpe, sostendendo che anche Belli come Antinolfi sarebbe una persona costruita e che avrebbe una critica per tutti. “Io penso che Alex ha questo atteggiamento un’po’ da galletto. Comunque, sei un uomo alfa e dimostralo di esserlo!” ha consigliato la Brugamelli a Belli.

