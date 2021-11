Cotto e Mangiato, ricetta 17 novembre 2021: polpette di patate e cavolo nero

Proseguiamo con una nuova ricetta della simpatica Tessa Gelisio. Stavolta nella sua cucina, per la rubrica di Studio Aperto, ha deciso di deliziare il suoi spettatori con delle polpette di patate e cavolo nero

La ricetta

Per la ricetta di oggi, dovrai usare i seguenti 8ngredient8:

220 grammi di cavolo nero

220 grammi di patate

1 uovo sbattuto

Pangratttato q.b.

50 grammi di parmigiano grattugiato

Asiago a piacere

Procedimento

Per prima cosa devi lessare il cavolo nero. Dopodiché metti a lessare le patate. Una volta che saranno pronti entrambi gli ingredienti schiaccia entrambi e versa in una ciotola. Aggiungi ai due ingredienti base il parmigiano grattugiato, sale, pepe e olio. Mescola poi aggiungi dell’uovo sbattuto e del pane grattugiato quanto basta. Mescola tutto insieme con le mani e al centro adagia un pezzetto di Asiago, poi crea delle polpette e adagia su una teglia (ovviamente foserata con carta forno). Usa un filo d’olio per ammorbidire le polpette e poi metti in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. A questo punto puoi tirare le polpette una volta che saranno dorate fuori. Per gli amanti delle polpette fritte, si possono anche versare in olio bollente, meno salutari ma ugualmente di gusto. Per la serie, come sempre, Cotto e Mangiato by Tessa Gelisio.

