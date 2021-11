Chi è Sahra Lahouasnia, compagna dell’ex grillino Alessandro Di Battista?

Ecco chi è Sahra Lahouasnia, la compagna del noto politico Alessandro Di Battista

Sahra Lahouasnia è nota per essere la compagna del noto attivista, politico ed ex deputato Alessandro Di Battista.

La donna è sempre stata molto riservata, non sono infatti molte le informazioni che si conoscono su di lei. Sappiamo che è francese, le sue origini sono però algerine. La compagna di Di Battista si è laureata in Economia alla Sorbona di Parigi, ha poi vissuto a Roma durante l’Erasmus, dopodiché ha frequentato un Master in Economia all’Università di Tor Vergata.

In passato ha lavorato, nei panni di assistente alla vendite, alla Hermès. Sembra che abbia lavorato anche negli studios di Cinecittà e alla Renault. Sahra Lahouasnia, come lei stessa ha più volte detto ai suoi fan su Instagram, è anche una traduttrice.

Stando ai rumors Alessandro Di Battista e Sahra Lahouasnia stanno insieme dal 2017, nello stesso anno è nato il loro primo figlio Andrea. Nel 2020 i due sono diventati di nuovo genitori con la nascita del figlio Filippo, sui social tanti sono gli scatti di famiglia in cui appaiono davvero felici.

Sara Fonte

