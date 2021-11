“Testa di ca**o”: alta tensione al GF Vip, rissa sfiorata tra Aldo e Alex – VIDEO

Sembravano grandi amici, ma è bastato poco perché scoppiasse un putiferio.

D’altra parte, le parole pronunciate da Alex Belli durante un confessionale giunto ai margini della festa di Halloween (e mostrato durante il serale di ieri) hanno fatto sì che il rapporto si incrinasse.

Dopo uno sfogo con Gianmaria Antinolfi, l’attore di Centovetrine aveva dichiarato che a suo avviso l’ex schermidore non era del tutto trasparente con lui (per usare un eufemismo, di seguito vi proponiamo le sue esatte parole) e così Aldo se l’è presa decisamente male.

E già ieri – durante una pausa del serale – Aldo aveva avuto da ridire e stamane la discussione è continuata, su toni ancora più accesi con Aldo che a un certo punto si è avvicinato ad Alex cercando il contatto fisico e provocandolo palesemente (oltre che dandogli del “Testa di ca**o”):

“Dai, dai, forza, vieni. Fammi vedere, fai vedere, ti piace la guerra e la lingua. E’ la lingua il tuo campo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TvDaily (@tvdailyit)

In seguito Alex gli ha risposto, dando la colpa a Gianmaria (che in realtà appare sempre quasi tirato in ballo contro la sua volontà):

“E’ inutile che ascolti quel cazzo di ragazzino lì, che vuole metterci uno contro l’altro. Tu mi hai attaccato stamattina dandomi un ceffone”.

E così Aldo (tutt’altro che placatosi) ha replicato a sua volta:

“Io sono venuto qui portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così. Mi prendi, mi chiami e mi fai “Aldo, ho da risolvere una cosa“. Non vai in confessionale a fare la suora, a inginocchiarsi, grande, grosso e cogli*ne. Non me le fai vedere in confessionale le cose. L’amicizia, i moschettieri che hai montato era una farsa. Non farmi gesti d’affetto“.

Siamo certi che si continuerà a parlare della vicenda e che questa inattesa dinamica potrà modificare le preferenze degli spettatori verso i vipponi.

D’altra parte, c’è già chi ha preso posizione a partire da ieri sera.

LEGGI ANCHE => GF Vip 6, Elettra Lamborghini interviene su Aldo Montano: “Vogliono farlo fuori”

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui