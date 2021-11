Chi è Fabio Mancini, nuova fiamma di Diletta Leotta?

Ecco chi Fabio Mancini, nuova fiamma di Diletta Leotta dopo la rottura con Can Yaman

Dopo la rottura con Can Yaman, Diletta Leotta si sta godendo le sue giornate e serate da single. Il 31 ottobre 2021 ha festeggiato Halloween vestita da un’affascinante Malefica della Disney, live in action di Angelina Jolie. Proprio quella sera, pare che il noto volto di Dazn abbia fatto colpo su un’avvenente ragazzo. Stando a quanto riveltato da Dagospia, sarebbe Fabio Mancini, modello di Armani e amico della cantante Elodie.

Nato a Bad Homburg vor der Höhe (Germania) l’11 agosto 1987, da papà italiano di Castellaneta e madre indiana, Fabio Macini è uno dei modelli italiani più apprezzati nel panorama internazionale. Ha infatti sfilato sulle passerelle di Giorgio Armani e Emporio Armani da più di 11 anni ed è stato protagonista di 9 campagne pubblicitarie consecutive dello stesso prestigioso marchio. Con 188 cm di altezza, magnetici occhi verdi e fisico marmoreo, Fabio è ritenuto uno dei modelli più influenti sulle reti sociali.

Per quanto riguarda la vita privata, Fabio Mancini è sempre stato molto riservato e discreto. In passato ha avuto una relazione durata 5 anni con una ragazza di Bologna non conosciuta al mondo dello spettacolo, con la quale faceva volontariato Onlus Ansabbio all’Istituto Ortopedico Rizzoli. Oggi, pare che abbia un flirt con la giornalista sportiva Diletta Leotta.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui