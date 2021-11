Barbara D’Urso, Dagospia sul suo futuro in tv: “Il contratto le scadrebbe a dicembre 2022”

Giuseppe Candela di Dagospia vedrebbe una Barbara D’Urso in evidenti difficoltà con il futuro con Mediaset

Barbara D’Urso sarebbe in difficoltà con il suo futuro in tv con Mediaset. A rivelarlo è stato il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia in un suo editoriale dedicato alla conduttrice partenopea.

“C’è chi ha ipotizzato un suo arrivo alla conduzione de La Talpa ma il reality non andrà in onda in questa stagione su Canale 5, c’è chi ha accennato a un passaggio su Tv8, rete in chiaro del gruppo Sky. Voci per ora e poco più. Stando alle nostre fonti non sarebbe previsto per lei alcun prime time su Canale 5, discorso diverso in caso di addio a Pomeriggio 5 magari con la solita operazione rimozione-promozione” ha scritto così Candela sul futuro della D’Urso. “Stando alle nostre fonti la scadenza del contratto di Barbara d’Urso sarebbe prevista per dicembre 2022” ha poi aggiunto il giornalista di Dagospia, sostenendo che vedrebbe difficile per la conduttrice il rinnovo del contratto da parte della rete diretta da Piersilvio Berlusconi.

Insomma, non è facile capire cosa accadrà al futuro della D’Urso in tv tra un anno, ma sicuramente il ridimensionamento da parte di Mediaset ha funzionato e sta funzionando tuttora. Ora, l’immagine della conduttrice partenopea è “ripulita” a partire dal look fino al suo modo di fare tv, molto più giornalistico e meno “trash”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui