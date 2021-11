GF Vip 6, confronto di fuoco tra Delia e Soleil: “Dovresti vergognarti, sei una gattamorta”

Soleil Sorge ha avuto un acceso confonto con Delia Duran, moglie di Alex Belli al GF Vip 6: le parole di fuoco

Nella puntata di venerdì 5 novembre 2021 del GF Vip 6, si è parlato ancora del legame “pericoloso” tra Soleil Sorge ed Alex Belli. Tra i due l’attrazione è innegabile poiché sono diventati quasi inseparabili. In particolare, Belli che pur essendo sposato non riesce a staccare gli occhi di dosso dalla sua “amica”. Un rapporto che però ha fatto mandare su tutte le furie Delia Duran, l’attuale moglie dell’attore, che è entrata nella casa più spiata d’Italia per confrontarsi proprio con Soleil.

“Sei entrata nella casa dicendo di avere rispetto per le donne, ma sei la prima a non portare rispetto. Parli di amicizia e sono convinta che l’amicizia tra uomo e donna ci possa essere. Ma dall’amicizia al tuo comportamento posso dire che c’è davero un abisso” ha esordito così Delia a Soleil. “Il tuo comportamento con Alex mi ha ferito e dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. Io sento vedo e ascolto tutto quello che voi fate 24 ore su 24. Ti devi vergonare veramente” ha tuonato la moglie di Belli all’italo-americana. “Posso risponderti? Ti chiedo scura se il mio atteggiamento con Alex, posso averti ferito in qualunque modo. Io ed Alex qua dentro abbiamo legato e qui dentro viviamo tutto in maniera esponenziale. Non c’è mai stata intenzione di feriti” ha replicato Sorge. “Si però da un vino al gioco ne passa. E’ la donna che deve fermare l’uomo. Tu sei una donna che si è svelata per quello che è. Tu sei una gattamorta” ha affermato duramente Delia, accusando ancora Soleil di non aver rispetto per le donne.

La bella italo-americana ha continuato difendersi dichiarando che Delia dovrebbe avere un confronto con Alex: “Sono sicura che lui spiegerà tutto per difendere il vostro amore. Non fraintendere tutto ciò che vedi dai video”.

