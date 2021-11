Chi è Ana Quiles Boix, opinionista spagnola della Domenica Sportiva

Gli appassionati dello storico programma “La Domenica Sportiva” non hanno potuto fare a meno di notare una presenza nuova nello studio della trasmissione condotta per il terzo anno consecutivo da Jacopo Volpi.

Tra gli ospiti, infatti, figura anche Ana Quiles Boix, opinionista spagnola che i telespettatori italiani hanno già imparato a conoscere la scorsa estate. Nata ad Elche, in Spagna, Ana Quiles Boix è corrispondente in Italia per il gruppo Mediaset Spagna.

Come accennato, la scorsa estate l’opinionista è stata una presenza fissa di Notti Europee, il programma di Rai Due che si occupava delle gare degli Europei di calcio, con un occhio particolare alla Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini che è poi riuscita a trionfare nella finalissima di Wembley, superando i padroni di casa dell’Inghilterra ai calci di rigore.

La 30enne ha frequentato il corso di studi in giornalismo presso l’Universidad Miguel Hernandez di Elche e ha cominciato a lavorare come giornalista fin da quel periodo, cominciando con la radio dell’Università spagnola.

Nel 2016 Ana Quiles Boix decide di tentare la fortuna in Italia come giornalista sportiva, entrando poi a far parte del programma A Tutta Rete, in onda su Rai Sport. Nonostante la pandemia, l’opinionista è rimasta a Roma, dove lavora come corrispondente di Deportes Quatro (Gruppo Mediaset Spagna).

All’importante esperienza con Notti Europee sta facendo seguito quella con La Domenica Sportiva, al fianco di illustri ospiti come Marco Tardelli e Eraldo Pecci.

