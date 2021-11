Mara Venier conduce “Domenica In”: che gaffe a L’Eredità!

Momento di imbarazzo durante la puntata di oggi – 5 novembre 2021 – de L’Eredità.

Nel gioco in cui si deve indovinare la data di un certo evento, Flavia ha commesso involontariamente una gaffe che ha fatto divertire il pubblico da casa (anche a giudicare dai commenti su Twitter) e che ha portato Flavio Insinna a scherzarci su.

Il quesito è relativo a Mara Venier e in che anno la conduttrice ha iniziato ad essere padrona di casa di Domenica In.

La campionessa ha quindi risposto 1956.

Una data semplicemente impossibile, giacché Zia Mara aveva soli 6 anni.

A rispondere correttamente, quindi, un altro concorrente – Teodorino: la risposta corretta era – ovviamente – 1994.

Di seguito alcuni dei commenti su Twitter in cui è possibile vedere l’ilarità dei telespettatori, dinnanzi ad una risposta errata davvero inspiegabile:

ma Flavia ci è o ci fa? Mara Venier 1956 ?#leredita — Sandy1292 (@sandy6243) November 5, 2021

Da sottolineare comunque, facendo un giro su Wikipedia, come è possibile scoprire che la Venier abbia iniziato la sua lunghissima avventura nel contenitore domenicale Rai (che ha guidato per 13 stagioni) nel 1993:

“Nel 1993 l’allora direttore di Rai 1 Carlo Fuscagni la scelse per affiancare Luca Giurato nell’edizione 1993-1994 di Domenica in. Il successo personale ottenuto le permise di diventare nella stagione successiva la conduttrice di punta della trasmissione. I grandi ascolti e il gradimento del pubblico portarono la conduttrice a presentare e firmare come autrice il contenitore domenicale per tre stagioni consecutive con enorme successo fino al 1997”.

