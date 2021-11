Ecco chi è Bettina Castioni, la moglie del famoso attore Jerry Calà

Bettina Castioni è nota per essere la seconda moglie del famoso e stimato attore Jerry Calà. Dopo la fine del suo matrimonio con Mara Venier i due si incontrarono e scatto presto l’amore, da quel momento non si sono più separati.

La moglie dell’attore è nata nel 1969 in provincia di Brescia, a Pozzolengo. Di lei non si sa praticamente nulla, ha sempre preferito restare lontana dai riflettori nonostante la popolarità del marito. Della loro storia d’amore sappiamo ciò che in varie occasione ha raccontato Jerry Calà, si sono conosciuti nel 2001 durante una vacanza in Sardegna.

L’attore era arrivato da un giorno ma rimasto ammaliato da Bettina Castioni prese il suo stesso volo per approfondire la loro conoscenza. Lui stesso in una passata intervista ha rivelato: “Ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a chiacchierare un po’. La conversazione è proseguita, si è subito instaurato un certo feeling, finché lei non mi ha detto che il giorno dopo sarebbe dovuta ripartire per tornare a casa, a Verona.”

E ancora: “Il giorno dopo mi sono fatto ritrovare sul suo stesso aereo. Ho inventato qualche scusa, dicendo che mi aspettavano a Verona, perché non volevo scoprirmi, ma lei sapeva che io ero appena arrivato in Sardegna: era evidente che avevo preso quel volo apposta”.

Tra loro l’amore scoppiò praticamente subito, lui le chiese di sposarlo nel 2002 nel giorno del suo compleanno, mentre festeggiavano nella tenuta di un’amica che produce vino in Franciacorta. Mentre l’attore si stava esibendo per gli amici l’ha invitata a salire sul palco e le ha fatto la proposta di matrimonio. I due annunciarono poi che presto sarebbe nato il loro primo figlio.

Dall’amore tra Jerry Calà e Bettina Castioni nel 2003 è infatti nato il figlio Johnny Calà, ad oggi i due sono ancora una coppia molto solida e unita. L’attore sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi 5 novembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

