Cotto e Mangiato ricetta 8 novembre 2021: muffin salati patate e broccoli

La settimana gastronomica di Cotto e Mangiato si apre con una una super veloce, e molto gustosa. Per Tessa gelisio è molto importante integrare nella dieta frutta e verdura, ecco quindi che ci propone dei deliziosi muffin salati patate e broccoli.

La ricetta

Per la preparazione di questi muffin avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

50 grammi di patate

50 grammi di broccoli

2 uova

50 ml di latte

5 grammi di lievito

70 grammi di farina

25 ricotta

50 grammi di formaggio grattugiato

Procedimento

Come prima cosa tagliare a dadini molto piccoli le patate. Prendere una padella, versare olio e soffriggere queste patate. Alzare le patate e metterli in una ciotola, e nella stessa padella fare lo stesso con i broccoli tagliati. Una volta cotti, metterli nella ciotola con le patate e mixare tutto insieme.

Dopo aver mixato, aggiungere le uova e mescolare. Allunga con un poco di latte, e aggiungi adagio della farina. Mescola per bene e in ultimo accorpa la ricotta e il formaggio grattugiato. Aggiungi il lievito e manteca per bene. Versa il composto in uno stampino sa muffin e cuoci in forno a 180 gradi per una 15ina di minuti. Una volta sfornati fai raffreddare prima di rimuoverli dal pirottino dunque servi. Et voilà, cotto e Mangiato.

