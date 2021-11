Vite al limite, come stanno i fratelli Steven e Justin Assanti oggi?

Vengono definiti da qualche sito anglofono “some of My 600-Lb Life’s most controversial stars”.

Chi sono queste star controverse di Vite al Limite (My 600-Lb Life è il titolo originale del programma)?

Parliamo dei fratelli Assanti, gli Assanti Brothers.

Apparsi la prima volta nel programma nel 2017, hanno portato con sé situazioni altamente drammatiche: a causarle non tanto Justin, quanto Steven.

E se infatti Justin pesava all’inizio del programma proprio le succiate 600 Libbre (circa 600 Libbre, che sarebbero 272 kg) ed è apparso sempre disposto a seguire il piano di perdita di peso, lo stesso non si può dire di Steven 200 Libbre in più (per un totale di 362 kg!) e nessuna intenzione reale di dimagrire: così Steven s’è preso il centro dei riflettori, sebbene non in senso positivo, apparendo come una persona egocentrica e capricciosa, oltre ad aver dovuto fronteggiare una dipendenza da antidolorifici, a volte rubati al fratello (con cui le liti erano all’ordine del giorno)

Nonostante ciò, i fratelli sono riusciti ad ottenere buoni risultati – continuando un proceso di crescita anche una volta terminato il programma.

Ma andiamo con ordine:

Steven Assanti nel 2018 ha sposato una donna di nome Stephanie – conosciuta in una videochat – che in un’intervista rilasciata a ‘Starcasm’ ha dichiarato: “La bellezza è profonda e lui ha un cuore d’oro. E non assomiglia affatto a come è stato percepito nello show televisivo o nei suoi video di YouTube. È un gentiluomo e un fantastico amante, amante della vita in generale”.

La relazione in realtà non è durata molto perché la donna avrà qualche difficoltà a gestire la fama derivante dal programma (e i due adesso hanno preso “una piccola pausa”, come dichiarato da Steven in un’intervista che citeremo di qui a poco).

In un’intervista del 2020 (quella che dicevamo avremmo citato) Steven ha dichiarato che gli autori del programma hanno fatto sì che apparisse peggio di com’è:

“Mi mostrano solo mentre impazzisco, urlo alle persone, prendo pillole per il dolore e in generale mostrano tutte le cose brutte.Hanno filmato anche me e la mia famiglia mentre facevo cose buone, ma scelgono di mostrare solo le cose cattive”.

D’altra parte sui social (sebbene abbia al momento solo un poco attivo account TikTok) appare come un sagomone:

Da segnalare inoltre come Steven si sia scagliato contro alcuni fan per aver accusato la moglie di essere interessata solo ai soldi derivanti da ‘Vite al limite’: accusa rispedita al mittente, con Steven che ha sottolineato come Stephanie abbia “completamente rifiutato” un’offerta ricevuta dagli autori del programma.

Per quanto riguarda il peso, bisogna sottolineare come Steven abbia dapprima perso peso in seguito al bypass gastrico ricevuto (ricevuto dopo essere passato dal rehab, cui Dr. Now ha costretto il suo paziente) per poi aver ripreso a prendere peso (come raccontato da qualche sito anglofono).

Justin Assanti non ha più rapporti col fratello. E non solo…

Justin, a differenza del fratello (che vedete anche nell’immagine in evidenza), ha deciso di riprendere davvero la vita in mano.

Gestisce con successo un negozio, ‘Hobby Haven’, in cui vende sostanzialmente roba per nerd e che lo aiuta a mitigare la sua ansia sociale.

Ha chiuso ogni rapporto col fratello e come raccontato in un AMA (Ask Me Anything – Chiedimi quello che vuoi) su Reddit: “Non ci dà fastidio da quando si è sposato”.

D’altra parte, come sottolineato da Justin – sebbene lo show esageri sotto alcuni aspetti: “Steven nello show è Steven nella vita reale. È una delle poche cose non sceneggiate”.

Una personcina non facilmente gestibile, insomma.

Per quanto riguarda la perdita di peso, infine, Justin ha raccontato di continuare a lavorarci e che ad oggi è riuscito a perdere ben 90 kg.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui