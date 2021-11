L’Eredità 8 novembre 2021, Federica non indovina la parola alla prima Ghigliottina

Nella puntata di oggi lunedì 8 novembre 2021 de L’Eredità, è stata Federica a raggiungere il gioco finale.

La ghigliottina ha visto arrivare la campionessa odierna arrivare a concorrere per 18.750 euro dopo aver dimezzato poche volte.

E così la ragazza giunta alla prima partecipazione già al gioco finale si è trovata davanti le seguenti parole-indizio per indovinare la parola misteriosa scelta dagli autori.

Brillare

Malattia

Comunicazioni

Rete

Scuola

Federica ha quindi scelto la parola Sistema, che ha collegato con Rete, Scuola e comunicazioni mentre le altre sono apparse forzate.

Infatti la parola scelta dagli autori è Assenza

Ecco le spiegazioni:

Brillare per la propia assenza, non essere presenti in circostanze in cui si è attesi.

Assenza per malattia inteso come assentarsi a lavoro perché malati-mettersi in malattia

Assenza di comunicazioni ad esempio quando non c’è campo e il telefono non prende

Assenza di rete, quando manca il segnale su internet per collegarsi e navigare

Assenza a scuola quando un alunno manca a scuola per un giorno o più giorni

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui