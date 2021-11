Quanto guadagna Clio Make Up, al secolo Clio Zammatteo?

Quanto guadagnano i vip? E’ una domanda che si fanno spesso i telespettatori che seguono i vari programmi di intrattenimento, tra cui i reality. Se per alcuni gli introiti raggiungono cifre elevatissime anche solo con la presenza in TV, per altri il guadagno può arrivare soprattutto tramite le varie piattaforme di streaming e social, specialmente Facebook, Instagram e YouTube.

Un esempio è Clio MakeUp, il cui vero nome è Clio Zammatteo, diventata famosissima per i suoi video dove spiega le modalità migliori per truccarsi e aumentare la propria bellezza. Quello di Clio MakeUp è diventato un vero e proprio business, tanto da essere riconosciuta come la prima beauty blogger italiana che è riuscita ad avere un seguito importantissimo su YouTube.

Oggi Clio MakeUp è beauty influencer, make up artist e soprattutto imprenditrice: un impegno concreto, che ha portato la sua azienda a fatturare più di 10 milioni di euro nel 2020. Un particolare che ha rivelato lei stessa nel programma Clio Back Home, in onda su Real Time dallo scorso sabato 6 novembre. Si tratta di una docu-serie, strutturata in dieci puntata, dove Clio Zammatteo racconta i suoi nuovi progetti.

“Sono un capo non capo. Forse più un’amica che altro. Ma questo è possibile perché a mia cognata Elena, che è il CEO dell’Azienda, competono i compiti più rigorosi”, ha detto Clio, che poi ha parlato anche dell’opportunità di partecipare ad un reality: “Me l’hanno chiesto, ma ho sempre detto no, non è il mio mondo”.

