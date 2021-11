Sara Di Vaira è fidanzata? Cosa sappiamo dello stato sentimentale della ballerina

La bellissima e famosa ballerina è nata a Cecina, in provincia di Livorno, il 19 Settembre 1979. Sin da piccola ha manifestato la sua grande passione per la danza, tanti i successi conquistati nel corso della sua carriera.

Ma cosa si sa della sua vita privata? In merito al suo stato sentimentale si sa che fino a qualche anno fa Sara Di Vaira è stata sposata con un ballerino di nome Mirko, dal loro amore è nata la figlia Brenda. In passato a Ballando con le Stelle si era molto avvicinata al suo compagno di danza Marco Del Vecchio. La relazione con l’ex calciatore però non durò a lungo. Dopo la loro rottura ritrovò l’amore con un ex compagno di scuola, Enrico, anche la loro storia d’amore però giunse poi al capolinea.

Qualche tempo fa si parlò di un suo presunto flirt con Massimiliano Morra, pettegolezzo che però smentirono entrambi dicendo di essere solo amici. Ad oggi non si sa nulla sulla sua vita sentimentale di Sara Di Vaira, sembra però che sia single.

Sara Fonte