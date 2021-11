Cotto e Mangiato ricetta del 12 novembre 2021: dolce al cucchiaio pere e cioccolato

Ultima ricetta per la settimana gastronomica della rubrica di Studio Aperto, Cotto e Mangiato. Ma cosa ci avrà riservato oggi la simpatica Tessa Gelisio? Una ricetta semplice e gustosa, da replicare a casa. Si tratta del dolce al cucchiaio pere e cioccolato.

La ricetta

Per la preparazione di questo semplice dolce avrai bisogno di:

250 grammi di farina

100 grammi di burro

2 pere

2 cucchiai di zucchero di canna

400 ml di latte

Bacche di vaniglia

80 grammi di zucchero

50 grammi di amido di mais

Vaniglia in polvere

150 grammi di cioccolato fondente

1 noce di burro

Procedimento

La prima cosa da fare è mescolare la farina con il burro. Il composto va poi sbriciolato in una teglia con carta forno e cotto a 170 gradi per 20 minuti. Intanto prepariamo la frutta e la crema al cioccolato. Per le pere, sbucciale e taglia a dadini, versa in una pentola con bacche di vaniglia e zucchero di canna e caramelle il tutto, facendo attenzione a non bruciare nulla. In un pentolino da parte invece, versa lo zucchero e l’amido di mais, la vaniglia in polvere il burro e il cioccolato fondente e infine il latte. Amalgama il tutto finché non otterrai un composto cremoso. Quando in forno sarà cotto, le pere saranno pronte e la crema anche puoi preparare il dolce nel bicchiere. Alterna strati di sbriciolata pere e cioccolato e servi così.

