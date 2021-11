Veleno all’ottavo capitolo in MM Vol.4: tutti i precedenti della saga di Gemitaiz e MadMan

Infinita più della storia è la saga ‘Veleno’ di Gemitaiz e MadMan.

Con l’uscita del nuovo atteso mixtape di MadMan, ‘MM Vol.4’, è giunto l’ottavo capitolo di ‘Veleno’.

Una saga iniziata nel 2009 con il mixtape ‘Quello che vi consiglio mixtape’, la cui longevità è pari se non superiore a quella della singola traccia ‘Veleno’: nel 2020 è infatti arrivato il nono capitolo del mixtape (divenuto ormai ‘QVC’).

Possiamo sentire nel corso dei capitoli di ‘Veleno’ l’evoluzione del suono, parallela all’evoluzione del gusti nel rap.

Da segnalare in questo prima traccia una frase, emblematica dei tempi – “ho fatto mille download in due settimane, vorrei guardarvi soffrire presi male”: mille download, evidentemente, ai tempi dei mixtap in free download, erano cifre davvero importanti.

E da qui in poi “Hey Gemitaiz, te rispondo ancora che voi” diventerà una frase culto nel rap italiano.

Nel 2010 esce ‘Quello che vi consiglio vol. 2’ ed esce anche ‘Veleno pt. 2’, per una volta con un ospite esterno al duo Gemitaiz – MadMan: è Granny Smith.

‘Veleno 3’ arriva invece nel mixtape del 2011 ‘Hater Proof’, fatto interamente in combo con MadMan.

Hostato da Canesecco (quando era ancora amico di Gemitaiz) che introduce le tracce, ‘Veleno 3’ è su un beattone con campione “rubato” dalla sigla di Lupin:

Due anni bisogna quindi aspettare per ‘Veleno pt. 4’, che torna ad uscire in ‘Quello Che Vi Consiglio’ (il volume 4, in questo caso).

‘Veleno pt. 5’ su ‘Forgot About D.R.E.’ giunge in ‘QVC Vol. 5’, uscito nel 2014:

‘Veleno pt. 6’ giunge nel 2016 e cambia “contesto”: stavolta è ospitato dal Mixtape di MadMan ‘MM Volume 2’.

E di seguito vi proponiamo la traccia nella versione live:

Tre anni addirittura devono passare affinché arrivi il settimo capitolo della saga.

E’ ‘Veleno VII’, primo capitolo con tanto di video, che – su Spotify – ha battuto il record nazionale di streaming giornalieri, con 1.855.492 stream in 24 ore.

Giungerà poi il platino, per il primo estratto da ‘Scatola nera’, album di Gemitaiz e MadMan in combo:

Concludiamo quindi con ‘Veleno 8’, ma non con quello citato ad inizio traccia – ma con il dissing di Canesecco contro Gemitaiz e Madman, ormai uscito nel 2019.

Perché il tempo passa, gli amic id iventano nemici, ma ‘Veleno’ rimane.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui