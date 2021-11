Chi è Nabila Ben Chahed, fidanzata del regista Pif?

Andando a cercare informazioni sulla vita privata di Pierfrancesco Diliberto, personaggio tv e regista 49enne nato a Palermo, poco era possibile trovare.

Come sottolineato da Wiipedia:

“Dal 2018 è impegnato sentimentalmente con una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo e dalla quale ha avuto una bambina nell’estate del 2020”.

Ma proprio in occasione della presentazione del suo nuovo film ‘E noi come stronzi rimanemmo a guardare’ (commedia con Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli) durante la Festa del cinema di Roma Pif ha mostrato per la prima volta sul red carpet dell’evento la propria compagna.

Si tratta di Nabila Ben Chahed, con la quale ha avuto una bambina un anno e mezzo fa (sebbene altre fonti parlano di 4 mesi: in tal senso è tanta la discrezione che ha circondato la notizia del parto).

Poche le notizie anche in merito alla compagna di Pif, di cui le varie realtà che hanno riportato la sua presenza sul red carpet hanno sottolineato soprattutto la bellezza.

Ricordiamo come in precedenza Pif abbia avuto una lunga relazione con la giornalista Giulia Innocenzi, tra il 2011 e il 2016.

E se Giulia Innocenzi è ben nota, in questo caso di Nabila Ben Chahed sappiamo pressoché nulla.

