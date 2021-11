GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 18: “Complimenti agli psicologi”

Allora come prima cosa voglio dire che la sceneggiatura di ‘The Lady’, a confronto con quella messa in piedi da Ciccio Pasticcio per Alex, Soleil e Delia, è pura arte! Ma come si fa a pensare che la genta possa credere a quel teatrino? Io sono anzianotta e a me questa telenovela sembra un po’ la parodia che faceva il trio Solenghi, Lopez e Marchesini di Beautiful, solo che questa vogliono spacciarcela per vera. Delia moglie così affranta che decide di fare un siparietto con Soleil ma di non parlare col marito. Delia che è riuscita a far fare un figurone a Soleil. Diciamoci la verità tutta questa messa in scena ha un solo obbiettivo: fare entrare Delia dentro la casa. Lo ha chiesto Lei, lo ha chiesto il marito ma spero non venga accontentata questa richiesta perché je deve rode.

Vorrei fare un plauso al pool di psicologi di cui ha parlato la settimana scorsa Signorini, che hanno visionato i concorrenti prima dell’entrata dando l’ok. Ecco, diteci dove hanno studiato che evitiamo quelle universita. Ragazzi ma ci rendiamo conto che oltre a Nicola, che è evidente abbia ancora dei problemi, hanno fatto entrare anche Manuel, e Lulù? Manuel secondo me non era pronto per un’esperienza del genere, e se ne sta accorgendo anche lui. A dicembre quando avranno la possibilità di scegliere se restare o andarsene è scontato che se ne andrà, giustamente. Gli stessi psicologi Hanno dato l’ok a Lulù, che forse è quella più problematica. È una ragazza dolce, sensibile e empatica ma ha anche grossi problemi a gestire i rapporti. Con Manuel è ossessiva. Sono stata la prima a dire che Manuel l’ha trattata male e ha sbagliato a riavvicinarsi dopo che aveva chiuso, ma il filmato di ieri con lei che lo segue, gli blocca la strada, gli blocca le porte, e addirittura lo aspetta fuori dal bagno, hanno messo ansia a me, figuriamoci a Manuel che le ha vissute in prima persona! Comunque lui l’ha anche nominata, quindi spero sia una storia chiusa per sempre, perché una relazione così tossica fa male a entrambi.

Non mi aspettavo l’uscita di Nicola, ma c’è da dire che dopo la sua reazione rabbiosa, avendo paura di non saperlo gestire (sempre grazie agli psicologi) hanno optato per la sua uscita. Forse vi dirò meglio così per lui, perché non credo che la casa del gf fosse il posto adatto a lui. Non mi é piaciuta Miriana che cercava di fare la commossa per la sua uscita e che sperava nel biglietto di ritorno, quando 10 minuti prima aveva detto che avrebbe voluto restasse Gianmaria a discapito di Nicola. Diciamoci un’altra verità, io tutta sta coerenza nella Trevisan mica l’ho vista. A parole diceva una cosa ma a fatti, io ho visto altro. Nicola non è matto, se si è invaghito così è perché qualcuno gliel’ha fatta credere…

Bellissimo guardare il GF non avendo un preferito, perché ogni settimana, cambio idea sui concorrenti. Mi è piaciuto molto Davide ieri sera sia con la fidanzata, perché ci hanno mostrato un po’ di verità in tutta quella finzione, e poi mi è piaciuto durante le nomination, quando ha detto quello che pensiamo tutti da casa, ossia che gli immuni, per di più sempre gli stessi hanno rotto. Inutile che Alfonso si giustifichi dicendo che sono i concorrenti a sceglierli e non è colpa loro, perché allora invece di fare in immuni la metà di mille se ne scelgono solo 3 e si inizia a giocare ad armi pari. Scommettiamo che quando a dicembre Manuel e Aldo lasceranno il gioco non accettando il prolungamento, le immunità non ci saranno più?

Al televoto, non eliminatorio, le princess, Soleil e Sophie, è scontato visto il fandom che ha che la preferita sarà ancora Soleil, e vi dirò che a sto giro ci sta.

Alla prossima, baci velenosi a tutti

