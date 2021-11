Conerto Kovakos Beethoven in onda su Rai 5

Il Concerto Kavakos Beethoven è l’appuntamento teatrale che riempira il cuore degli spettatori nel pomeriggio di venerdì su Rai 5. Si tratta della versione musicale andata in scena presso il Parco della Musica a Roma. Hanno accompagnato il maestro Leonidas Kavakos i musicisti dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che insieme a lui hanno interpretato la Sinfonia no. 5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven. Regia Patrizia Carmine.

Leonidas Kavakos si è preso delle libertà con il concerto per violino di Beethoven che spesso alcuni musicisti si concedono rendendo la melodia ancora più eloquente. Il maestro ha suonato il suo arrangiamento della cadenza della sinfonia che il grande Beethoven aveva voluto solo per pianoforte (oltre al fatto che dopo aver aggiunto i suoi svolazzi idiomatici a molti passaggi per conquistare il pubblico suonò la sinfonia mentre dirigeva la Boston Symphony Orchestra).

Il maestro osa senza venir mai meno alla tradizione. Il grande Beethoven ha collaborato con tutti i tipi di musicisti professionisti a Vienna quando cercava ispirazione per scrivere nuovi pezzi o per revisionare i suoi. Basti pensare che per perfezionare il suo concerto per violino, ha lavorato a stretto contatto con il violinista Franz Clement. E seguendo il suo esempio Kasakov porta la sinfonia a modo suo alle orecchie sopraffine.

