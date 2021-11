Strappare lungo i bordi 2: ci sarà il secondo capitolo della serie Netflix di Zerocalcare?

Come era facilmente prevedibile, la serie “Strappare lungo i bordi” di Zerocalcare in onda su Netflix sta riscuotendo un grande apprezzamento. I sei episodi da 15 minuti circa affrontano i vari passaggi della vita del celebre disegnatore, partendo dall’infanzia e arrivando fino ad oggi.

Michele Rech (vero nome di Zerocalcare) ha spiegato di aver voluto raccontare una storia tramite cartone “perché è un linguaggio più diretto, più accessibile” rispetto al fumetto che lo ha reso famosissimo. Nella serie ci sono i vari personaggi che abbiamo imparato a conoscere nei fumetti dell’artista, come Secco, Sarah e soprattutto l’Armadillo, che ha la voce di Valerio Mastandrea.

Come detto, il consenso nei confronti di Strappare lungo i bordi è davvero molto alto, ed è per questo che i fan di Zerocalcare si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione o comunque un prosieguo di questa serie.

Chiaramente ad oggi non è possibile dire se ci sarà una seconda stagione, dato che l’artista e Netflix non hanno fornito alcun dettaglio in tal senso. Molto dipenderà da come andrà questa prima “season”, anche se il primo impatto è risultato molto positivo. Nel caso dovesse essere confermata, la seconda stagione arriverà quasi certamente entro il 2022, sempre sull’ormai nota piattaforma di streaming.

