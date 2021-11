Chi è Nico Fidenco? Età, carriera e vita privata del cantautore e compositore

Ecco chi è Nico Fidenco – Età – Carriera e Vita privata del noto cantautore e compositore

Nico Fidenco, vero nome Domenico Colarossi, è un famoso cantautore e compositore. Tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera.

Nato il 24 gennaio 1933 a Torino raggiunse l’apice del successo negli anni Sessanta. A renderlo soprattutto famoso l’incisione del brano scritto da Giovanni Fusco per la colonna sonora del film I delfini, What a Sky. Molto apprezzate le sue canzone, sia in inglese che in italiano, tratte da colonne sonore di famosi film come Colazione da Tiffany, Exodus e altri ancora.

Ebbe molto successo anche con i suoi singoli, tra questi: Con te sulla spiaggia, A casa di Irene, Come nasce un amore e altri ancora. Il brano che lo rese più celebre è Legata a un granello di sabbia, furono più di un milione le copie vendute in Italia.

Nel 1967 Nico Fidenco partecipò al Festival di Sanremo con la canzone Ma piano di Gianni Meccia, non ebbe però il successo desiderato. Conquistò poi molto successo con la composizione di brani per cartoni animati, tra queste: Hela Supergirl, Bem il mostro umano, Sam il ragazzo del west e altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa praticamente nulla. Il noto cantautore e compositore è sempre stato molto riservato, ha sempre preferito tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. Ad oggi continua a vivere lontano dai riflettori, lontano dal mondo dello spettacolo si gode i suoi affetti e la sua famiglia vivendo spesso nella sua seconda casa, in Brasile.

Nico Fidenco sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 23 novembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui