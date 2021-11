L’Eredità 23 novembre 2021, Matteo non indovina la parola alla Ghigliottina

A partire da 90.000 euro, questa sera 23 novembre 2021 il campione – l’ingegnere – Mtteo s’è trovato a concorrere per il gioco della finale de L’Eredità per 45.000 euro.

E sono queste le parole emerse dopo la Ghigliottina, che ha visto un solo dimezzamento:

Domani

Fronte

Giornata

Viaggiare

Sposi.

Il campione odierno (alla sua prima) ha quindi scelto come parola Fede, dopo un discretamente lungo pensare (ma poi, provando a spiegare, il campione ha notato come si confacesse praticamente solo con Sposi).

Ma la parola scelta dagli autori era – molto più semplicemente – Sì.

E sono queste le spiegazioni del padrone di casa Flavio Insinna:

“Sì, Domani” – come nel caso di stasera, facendo la battuta (“hai vinto? Sì, domani…”)

Fronte del Sì, nel caso dei Referendum, soprattutto.

Giornata Sì, perché non ci sono solo le giornate no.

Sì, perché gli sposi si dicono sì, quando si scelgono.

E, infine…

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui