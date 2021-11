Cotto e Mangiato, ricetta del 23 Novembre 2021: quiche con cavolo nero

La ricetta di oggi proposta da Cotto e Mangiato (che si trova anche sulla rivista in edicola d rubrica di Studio Aperto) sposa gusto e salute. Tessa ci ha infatti preparato una deliziosa quiche con cavolo nero. Vediamo la ricetta.

La ricetta

Per la preparazione della ricetta, avrai bisogno di:

Cavoli nero

1 rotolo di pasta brisè

3 uova

200 grammi di formaggio a dadini

80 grammi di formaggio grattugiato

Sale

Pepe

Porro

Procedimento

Per prima cosa in una padella versa dell’olio e metti a soffriggere il cavolo nero con il Porro entrambi tagliati molto sottilmente. Quando sarà ben cotto, verza in una ciotola e aspetta che si raffreddi. Quando la verdura sarà raffreddata puoi unirla ad altri ingredienti. Taglia il formaggio a dadini e amalgama il tutto. Sbatti tre uova all’interno del cavolo nero. Spolverata di formaggio grattugiato, sale e pepe a piacere e mescola bene il tutto. Prendi un ruoto con cerniera, e adagia al suo interno il rotolo di pasta brise. Versa il composto al suo interno e uniformalo sulla superficie. Chiudi i bordi della brise e metti in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. Quando sarà pronto, sforna, lascia raffreddare un poco, e taglia la torta salata a spicchi.

