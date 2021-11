L’elisir d’amore, in onda su rai 5

Opera di Gaetano Donizzetti, L’elisir d’amore è l’opera che terrà compagnia gli amanti del teatro nel mercoledì di Rai 5. Si tratta dell’edizione andata in scena presso l’Arena Sferisterio di Macerata nel 2002. Questo specifico allestimento è stato a suo tempo curato da Saverio Marconi mentre la direzione dell’orchestra è stata affidata al maestro Niels Muus.

La trama

La trama si concentra tutta sulle vicende di un umile contadino Nemorino, che prova dei sentimenti per Adina ma non sa come fare per dichiararsi. La situazione va in un certo modo, finché gli equilibri non vengono del tutto guastati dall’arrivo di Dulcamara (il ciarlatano tipico delle opere di Donizetti). Quest’ultimo millantando di essere un dottore – dà a Nemorino un fantomatico elisir d’amore. Con questa pozione dovrebbe riuscire conquistare la sua giovane amata.

Il cast

L’opera è andata in scena per la prima volta nel lontano 12 maggio del 1832 a Milano, presso il Teatro della Cannobiana. In questa specifica edizione vedremo come protagonisti sul palco attori del calibro di Valeria Esposito, Aquiles Machado, Enrico Marrucci. E poi ancora Erwin Schrott e Roberta Canzian. La regia televisiva viene affidata ad Andrea Bevilacqua. L’opera tra le più caratteristiche di Donizzetti è stata spesso oggetto di interesse dei numerosi registi teatrali nel corso del tempo.

