Quanto guadagna Andrea Bocelli per una singola esibizione? Le cifre

I telespettatori hanno ormai imparato che le ospitate dei vip nei vari programmi televisivi o comunque negli appuntamenti di prestigio non sono affatto a buon mercato. Molto spesso, infatti, si discute su quanto possano arrivare a prendere gli ospiti delle trasmissioni televisive, ma anche i personaggi noti che intervengono a manifestazioni, eventi, conferenze, presentazioni culturali e chi più ne ha, più ne metta.

Chiaramente il cachet cresce in base all’importanza del profilo che viene invitato. Va da sé che se l’ospite in questione risponde al nome di Andrea Bocelli la spesa sarà davvero molto alta, visto che parliamo di uno dei più importanti tenori e cantanti al mondo.

Tuttavia, come riportato anche dal quotidiano “La Stampa”, in pochi potevano immaginare che le richieste di Bocelli erano praticamente da capogiro. Invece, stando a quanto affermato dal quotidiano torinese, Bocelli sarebbe arrivato a chiedere addirittura 125.000 euro per cantare l’Inno d’Italia e un altro suo successo musicale in occasione delle ATP Finals.

Una cifra “monstre”, se si considera che l’esibizione del famosissimo tenore sarebbe durata all’incirca una decina di minuti. A quanto pare la Federazione Italiana Tennis ha provato anche a trovare una possibile mediazione sul prezzo, ma Bocelli avrebbe deciso di non scontare nemmeno un euro alla cifra di partenza. A quel punto si è deciso di fare a meno dello show dell’artista.

