Chi è Giulio Tassoni, il marito di Eleonora Daniele?

Ecco chi è Giulio Tassoni, il marito della famosa conduttrice Eleonora Daniele

Giulio Tassoni è uno stimato imprenditore, noto soprattutto per essere il marito della famosa conduttrice Eleonora Daniele.

Sono pochissime le informazioni che si conoscono su di lui dal momento che è sempre stato molto riservato. Nonostante la popolarità della moglie ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale e professionale lontana dal gossip e dai riflettori, non è nemmeno attivo sui social. Sappiamo solo che è un imprenditore e lavora nel settore dell’estetica e prodotti cosmetici.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla in merito alle sue passate relazione, da quasi vent’anni è legato sentimentalmente alla conduttrice Eleonora Daniele. I due si sono conosciuti nel 2002, si scambiarono qualche sguardo durante una festa al Piper.

La scintilla tra loro scoppiò solo un mese dopo, durante una cena a casa di un’amica in comune. Nel settembre del 2019 i due sono diventati marito e moglie, dopo 16 lunghi anni di fidanzamento. Dal loro amore, nel 2020, è nata la loro prima ed unica figlia Carlotta.

Eleonora Daniele sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 24 novembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

