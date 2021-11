Cake Star, come vengono scelte le pasticcerie e come partecipare?

I telespettatori di Real Time hanno imparato a conoscere e apprezzare Cake Star – Pasticcerie in Sfida (le puntate sono disponibili anche sul canale 160 e 161 di Sky, ndr), il talent show culinario condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara.

La Follesa accompagna il pasticcere Carrara alla scoperta delle abilità di tre pasticceri, che si sfideranno nel corso del programma. I due conduttori girano l’Italia alla scoperta delle migliori pasticcerie, che dovranno brillare per esteticità del luogo e per il cabaret delle paste, senza dimenticare un dolce di risalto.

I punteggi vengono assegnati all’incirca come in un altro famoso programma, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese. Nelle prime tre stagioni il vincitore otteneva il premio di Cake Star, assieme ad un premio in denaro di circa 2.000 euro da poter utilizzare per rinnovare ulteriormente la propria pasticceria.

Dalla quarta stagione Katia Follesa e Damiano Carrara valutano l’assegnazione di un bonus di 5 stelle aggiuntive al dolce preferito e scelto dal “cliente di fiducia” di ciascuna pasticceria. Se la pasticceria vince la puntata grazie al bonus, il “cliente di fiducia” ha diritto ad un premio a sua scelta che gli viene elargito dalla pasticceria stessa.

Ma come fare per partecipare a Cake Star – Pasticcerie in Sfida? Gli interessati possono compilare un form sul sito web di Magnolia TV, inserendo dati personali, un numero di telefono e un indirizzo email attivo. La produzione consiglia di caricare anche una foto propria in primo piano e una dell’aiutante pasticcere che verrà scelto come aiutante in caso di idoneità alla sfida. Le foto devono essere in formato jpg e mai superiori ai 5 MB.

La redazione del talent show valuterà ogni candidatura e contatterà telefonicamente le pasticcerie risultate idonee.

