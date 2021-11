Chi è il marito di Anna Maria Barbera di Zelig?

Il ritorno di Sconsolata sul palco di Zelig ha fatto gioire tutti i fan del personaggio interpretato da Anna Maria Barbera. L’artista mancava in televisione da diversi anni per motivi personali, ma ora è finalmente tornata a far divertire i telespettatori con il suo stile inconfondibile, caratterizzato da quell’accento meridionale che tanto ha fatto breccia nel cuore del pubblico di Zelig.

Ma quanto si conosce della vita privata di Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata? E’ sposata? Ha figli? Sono domande che si pongono spesso i suoi fan che non sanno dettagli sulla vita della comica. Ebbene sì, Anna Maria Barbera ha una figlia di nome Charlotte (oggi 34enne, speaker e doppiatrice): il fortissimo desiderio di tenerla l’ha portata a lasciare il suo uomo, che l’aveva messa di fronte ad una scelta.

“L’ho lasciato per avere lei – ha raccontato Sconsolata a Domenica In – Non ho meriti, se non come ogni attento genitore, di aver cura, dedizione e preghiera, affinché il proprio figlio possa fiorire non interrompendo il progetto divino. La fede mi guida anche quando sembra che le forze vengano meno”.

Al momento Anna Maria Barbera non sembra avere una relazione. Nel periodo di assenza dalla tv si è dedicata soprattutto al teatro e alla pubblicazione di tre romanzi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui