Chi è Francesca Tocca, la compagna di Raimondo Todaro?

Nell’ultima puntata di Amici ha suscitato un certo clamore il bacio tra Alessandra Celentano e il maestro Raimondo Todaro. Un’effusione che oltre ad essere completamente inaspettata ha avuto luogo anche davanti alla compagna di Todaro, Francesca Tocca, che fa parte della giuria.

Nonostante ciò, Francesca Tocca non è parsa minimamente turbata da questo gesto, anche perché i due protagonisti si sono affrettati a minimizzarlo. D’altronde, l’ex insegnante di Ballando con le Stelle e la ballerina sono tornati insieme da poco, precisamente sul finire dell’estate, dopo una rottura avvenuta in seguito alla relazione di Francesca Tocca con Valentin Dumitru, ex allievo di Amici.

I due si sono sposati nel 2014 e hanno anche una figlia, Jasmine, che ha compiuto nove anni. Sembra che sia stato proprio il programma di Mediaset a farli riavvicinare e consentire ad entrambi di appianare ogni divergenza. Catanese, 31enne, Francesca Tocca è una ballerina professionista ed è appassionata del mondo del ballo fin dalla tenera età.

Specializzata nella disciplina dei balli di coppia, nel 2013 conosce Raimondo Todaro e se ne innamora. Un paio d’anni dopo la ballerina apre una scuola di danza a Catania. Francesca Tocca gestisce i suoi profili social, anche se non traspare molto sulla sua vita privata.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui