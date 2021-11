Orfeo ed Euridice in onda su Rai 5

Per gli gli dei miti greci, rai 5 propone l’opera di Gluck Orfeo ed Euridice. Viene proposta la versione andata in scena presso il Teatro San Carlo. Si tratta dell’allestimento in tal sede curato da Karol Armitage con le scene dell’artista Brice Marden.

La trama

Definito dalla critica “Azione teatrale per musica” l’opera di Gluck, “Orfeo ed Euridice” resta fedele al classico mito greco. Nel primo atto dell’opera, il dio dell’amore viene inviato da Giove da Orfeo. Quest’ultimo disperato per la perdita della sua amata Euridice vorrebbe non vivere, ma il padre di tutti gli dei decide di dare una seconda possibilità al suo amore. Il dio dell’amore informa quindi Orfeo che potrà riavere la sua Euridice a patto che vada prendersela nel regno dei morti, e che la conduca fuori senza mai voltarsi a guardarla. Orfeo scende quindi a prenderla negli inferi ma il suo forte e folle amore lo indurrà a girarsi per guardarla, perdendo così per sempre la sua amata.

Il cast

Dirige l’orchestra il maestro Francesco Ommassini. Sul palco vediamo come protagonista Daniela Barcellona, nei panni di Euridice. Accanto a lei Cinzia Forte, Giuseppina Bridelli, Alessandra Veronetti e Edmondo Tucci. La regia tv è di Annalisa Buttò.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui