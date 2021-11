Chi è Michela Giraud? Età, carriera, vita privata e fidanzato dell’attrice comica

Chi è Michela Giraud, l’attrice comica che ha raggiunto il successo mainstream con Lol-Chi ride è fuori: età, carriera vita privata

Michela Giraud è un’attrice e comica divenuta ormai nota a livell mainstream grazie alla sua partecipazione alla prima edizione di Lol (di cui scriveremo in seguito) ma che in precedenza si era fatta conoscere su Youtube grazie al canale Educazione Cinica.

Michela Giraud è nata il 28 luglio 1987 a Roma ed è la bisnipote di Alfredo Giraud, vicepresidente del Savoia, squadra calcistica di Torre Annunziata (Napoli). E’ inoltre nipote dei calciatori Michele, Giovanni e Raffaele. Ha studiato danza classica per dieci anni e si è diplomata presso il Liceo Classico Mamiani di Roma.

Dopo la laurea in studi storico-artistici nel 2010, ha ottenuto la laurea specialistica in storia dell’arte moderna nel 2013, per poi intraprendere gli studi in recitazione al Teatro Azione. Si è inoltre iscritta al master master dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.

La sua carriera “televsiva” è iniziata nel 2015 con Colorado, show comico su Italia 1. Ha poi preso parte alla prima e seconda edizione di Natural Born Comedians su Comedy Central (oltre che di diversi altri format proprio sul canale “comico” di Sky. Proprio su Comedy Central è conduttrice di CCN).

Michela Giraud ha quindi recitato in diversi film – tra cui I babysitter con Francesco Mandelli – e ha partecipato al remake del 2018 de La Tv delle ragazze, trasmissione di Rai 3.

E’ (stata) anche speaker radiofonica di Radio si serva signora e fa parte del cast di Radio due weekend su Rai Radio 2.

Ha recitato in molti teatri italiani sia come stand-up comedian che con il suo show Michela Giraud e gli altri animali. E’ vincitrice del Premio Satira per la stand-up comedy 2020 alla 48 esima edizione del Premio satira politica di Forte dei Marmi.

La sua vera popolarità è stata raggiunta grazie alla sua presenza in Lol-Chi ride è fuori, programma comico di Amazon Prime condotto da Fedez. La Giraud ha ivi creato il tormentone ‘Il Mignottone Pazzo’, divenuto poi una canzone.

Dopo Lol, per lei, altri due film (‘Va bene così’ e ‘Maschile singolare’ su Prime Video) oltre alla conduzione di una puntata de ‘Le Iene’ con Nicola Savino, prima di avere un programma tutto suo su Real Time (‘C’era una volta… l’amore’).

Michela Giraud è fidanzata?

Nella vita privata Mchela Giraud è fidanzata con lo speaker radiofonico Riccardo Costumaccio, con il quale vive a Roma. La coppia però è molto riservata e condivide pochi scatti sui social (sebbene siano molto romantici quelli postati, dove la Giraud parla esplicitamente di amore della sua vita).

Parlando di social, la Giraud è seguita su Instagram da ben 364mila persone, a testimonianza di un seguito importantissimo.

(Articolo pubblicato da Katia Di Luna il 4 giugno 2021, rivisto e ripubblicato il 30 novembre 2021 da R.D.V.)

