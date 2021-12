Cotto e Mangiato ricetta del 1 dicembre 2021: seitan funghi e broccoli

La prima ricetta del mese di dicembre preparata da tessa gelisio è perfetta per chi non mangia carne o derivati animali. Ha infatti proposto un seitan funghi e broccoli. La presentatrice ha utilizzato un tipo tipo funghi, lo shitati, molto consumato e dissufo in Italia, secondo solo agli champignon. Vediamo insieme come si prepara.

La ricetta

Per la prepazione di questa sana e gustosa ricetta, che è pronta nel giro di qualche minuto, dovrai procurarti i seguenti ingredienti:

200 grammi di funghi shitati

100 grammi di broccoli

200 grammi di seitan

Olio

Aglio

Peperoncino

Procedimento

Per prima cosa devi affettare i funghi. Poi affetta anche i broccoli e taglia a cubetti il seitan. Prepara due padelle diverse, in entrambe metti a soffriggere aglio e olio. Nella padella più grande metti anche il peperoncino. In una padella fai soffriggere i funghi, da soli perché hanno tempi di cottura diversi. Nell’altra padella metti invece prima il seitan e poi i broccoli. All’occorrenza aggiungi dell’acqua ricordandoti che deve venire tutto molto asciuto e non brodoso. Quando i funghi saranno cotti pupi aggiungerli nell’altra padella e far andar ancora qualche minuto a fuoco lento così che i tre ingredienti si amalgamino come si deve. Quando sarà tutto pronto puoi impiattare.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui