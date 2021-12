Chi è Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo?

Nel 2014 l’apprezzata conduttrice Caterina Balivo ha sposato Guido Maria Brera in una cerimonia civile che si è tenuta a Capri. Dal loro amore sono nati due figli: Guido Alberto, il più grande, ha nove anni, mentre la piccola Cora ne ha quattro. Ma chi è e cosa fa il marito di Caterina Balivo?

Guido Maria Brera, oggi 52enne, è un finanziere e scrittore romano (è nato nel quartiere di San Saba) ed è co-fondatore del gruppo Kairos che opera nel settore del gestione patrimoniale. Appassionatosi fin dalla giovane età al mondo della finanza, Guido Maria Brera ha mosso i primi passi nella Fineco, nel tentativo di arrivare a quello che è sempre stato il suo obiettivo: diventare qualcuno.

Ha fondato Kairos a 29 anni, un anno dopo essersi trasferito a Londra, come racconta lui stesso in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Ma tra le sue passioni non c’è solo la finanza. Guido Maria Brera ha pubblicato nel 2014 un libro parzialmente autobiografico, “I Diavoli”, dove racconta cosa vuol dire muoversi nella finanza odierna. “Mi sembra utile che le persone sappiano più cose possibili su questo mondo che determina le loro vite”, ha detto il marito di Caterina Balivo, che ha però precisato che il volume vuole essere anche “un’autoanalisi”.

Dal libro è venuto fuori un portale informativo sul mondo della finanza e anche una serie tv, che vede protagonisti Patrick Dempsey, Kasia Smutniak e Alessandro Borghi, in onda su Sky Atlantic.

