Cotto e Mangiato ricetta 7 dicembre 2021: soufflé di patate

La ricetta di oggi a Cotto e Mangiato nasce dall’idea proposta anche sulla rivista che trovi ogni settimana in edicola. Traendo ispirazione da quanto pubblicato nel giornaletto, Tessa ci propone un classico squisito, il soufflé di patate.

La ricetta

Per preparare il soufflé innanzitutto devi procurarti gli ingredienti giusti:

500 grammi di patate

Sale

Pepe

3 tuorli

100 ml di latte

50 grammi di formaggio grattugiato

50 grammi di burro

Noce moscata

3 albumi

Pangrattato q.b.

Procedimento

Per prima cosa devi lessare le patate. Quando saranno pronte in una ciotola schiacciale private della buccia. Dopodiché accorpora i tuorli d’uovo e il latte. Amalgama il tutto, versa sale e e pepe a piacere poi aggiungete burro e formaggio grattugiato. Impasta come si deve poi in ultimo aggiungi la noce moscata. Da parte monta a neve gli albumi, quindi aggiungili adagio alle patate andando sempre nello stesso verso per non rischiare di smontare. Prendi una terrina, imburra e versa sul fondo il Pangrattato. Aggiungi il composto e anche sulla superficie finale fai una bella spolverata di Pangrattato. Metti in forno e cuoci a 180 gradi per almeno 50 minuti. Non aprire il forno altrimenti rischi che venga tutto giù. La ricetta del giorno, anche oggi, è Cotta e Mangiata da Tessa Gelisio.

