Das Rheingold – L’oro del Reno, in onda su Rai 5

La settimana teatrale di Rai 5 si apre con Das Rheingold – L’oro del Reno. Si tratta della prima mache dei quattro drammi che fanno parte del ciclo di Wagner. In questa specifica occasione, viene proposta l’edizione andata in scena presso il Teatro della Scala di Milano nel 2010. All’epoca l’opera è stata diretta dal maestro Barenboim che si esibisce in esclusiva per il teatro scaligero. La regia è di Guy Cassiers.

La trama

Nel fondo del Reno è custodito l’oro. Le sirene renane Woglinde, Wellgunde e Flosshilde fanno da guardia, e si trovano nel mezzo di una barriera corallina nel Reno. Un giorno il nano Alberich del popolo dei Nibelunghi tenta di conquistare almeno una delle tre sorelle. Ma astute e Guardiagrele quali sono, le sirene lo guardano con curiosità e presto si prendono gioco del nano maldestro. Ma qualcosa di molto più grande andrà a coinvolgere tutti i personaggi.

Il cast

Nel cast troviamo René Pape nel ruolo di Wotan, Jan Buchwald nel ruolo di Donner, Marco Jentzsch nel ruolo di Froh. E ancora Stephan Rügamer veste i panni di Loge, Johannes Martin Kränzle veste i panni di Alberich, Doris Soffel è Frickal. Infine, Anna Larsson è Erda. La regia televisiva è di Emanuele Garofalo.

