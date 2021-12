Ecco chi è Sabrina Salerno – Età -Carriera e Vita privata della cantante e showgirl

Sabrina Salerno è una cantante, showgirl e attrice, divenuta nota nel mondo dello spettacolo e della televisione negli anni Ottanta.

La nota showgirl è nata a Genova il 15 Marzo 1968, dopo aver conseguito il diploma al liceo Scientifico partecipò a diversi concorsi di bellezza nel 1984, conquistando il titolo di Miss Lido e Miss Liguria. Approdò poi sul piccolo schermo nei programmi W le donne e Premiatissima.

Sabrina Salerno iniziò poi a dedicarsi alla musica, pubblico il suo primo singolo ‘Sexy Girl’ nel 1986 con il quale ebbe moltissimo successo. Il brano fu anche scelto come sigla del Festivalbar in quell’anno. Due anni dopo ha pubblicato l’album Super Sabrina e si aggiudicò il premio come ‘Migliore cantante europea dell’anno’. L’anno successivo ha ottenuto un incredibile successo in Russia con il suo concerto nello stadio di Mosca.

Nel 1991 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Jo Squillo con il brano ‘Siamo donne’. Nel 2008 la cantante ha pubblicato Erase/Rewnd Official Remix, due anni dopo l’abbiamo vista nei panni di conduttrice su Italia Uno nel programma Mitici 80. Nel 2020 l’abbiamo invece vista a Sanremo nei panni di valletta al fianco di Amadeus.

Sabrina Salerno sta partecipando all’attuale edizione di Ballando con le Stelle nei panni di concorrente, in coppia con il noto ballerino Samuel Peron.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la cantante e showgirl all’inizio della sua carriera ha avuto una relazione con l’attore Pierre Cosso. Dal 1993 è legata sentimentalmente all’imprenditore Enrico Monti, dal loro amore nel 2004 è nato il figlio Luca, due anni dopo sono convolati a nozze.

