Die Walküre in onda su Rai 5

Nella festa dell’Immacolata, Rai 5 propone l’opera teatrale Die Walküre. Si tratta della Tetralogia completa dell’Anello del Nibelungo nella versione andata in scena tra il 2010 e il 2013 presso il Teatro alla Scala di Milano. A dirigere l’orchestra c’è un unico grande maestro, Daniel Barenboim, che viene considerato il migliore nella replica delle opere di Wagner. Rai 5 manderà in onda il secondo dei quattro drammi che fanno parte del ciclo wagneriano: Die Walküre. Nata dal sacrificio di ben 26 anni di lavoro di Wagner, questo mix di quattro opere viene considerato oggi forse tra le più corpose creazioni nella storia della musica. Si compone di ben quattro drammi musicali che insieme sono collegati tra loro e che si dividono in un prologo (Das Rheingold) e in tre “giornate” (Die Walküre, Siegfried, Götterdämmerung).

La versione proposta è inoltre quella che ha visto impegnaa la regia di Guy Cassiers. Nel cast troviamo Simon O’neill nel ruolo di Sigmund, Waltraud Meier nel ruolo di Sieglinde, John Tomlinson nel ruolo di Hunding, Vitalij Kowaljow nel ruolo di Wotan, Nina Stemme nel ruolo di Brünnhilde, Ekaterina Gubanova nel ruolo di Fricka. E poi ancora Danielle Halbwachs nel ruolo di Gerhilde, Carola Höhn nel ruolo di Ortlinde, Anaïk Morel nel ruolo di Schwertleite. La regia televisiva è di Emanuele Garofalo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui